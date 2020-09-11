"Учителя, медработники и диабетики". Степанов рассказал, кого вакцинируют первыми
11.09.2020, 15:41
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
Украина получит вакцину от COVAX примерно для 8 миллионов человек
Вакцину от COVID-19 первыми получат люди из так называемой группы риска. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Министр заявил, что к группе риска относят тех, кто имеет наивысший шанс заболеть коронавирусом. Это учителя, медицинские работники, люди с заболеваниями, которые ослабляют общий иммунитет (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания).
В рамках программы COVAX Украина получит вакцину для 20% населения страны, это примерно 8 млн жителей.
COVAX - это международная инициатива, направленная на ускорение разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам COVID-19.
- Ранее правительство Германии заявило, что разговор о передаче Украине вакцины будет начат, как только будет понятно, какие из вакцин пройдут клинические исследования.
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