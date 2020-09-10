Вакцины от коронавируса, которую пообещал Украине ЕС, хватит на 20% населения - МОЗ

Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие из вакцин пройдут клинические исследования

Вакцины от коронавируса, которая должна быть поставлена в Украину в рамках международной инициативы COVAX, хватит на 20% населения Украины. Об этом в разговоре с немецким коллегой сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Украина благодарна ЕС и Германии за непосредственный финансовый вклад и политическую поддержку международной инициативы COVAX, благодаря чему Украина сможет получить дозы вакцины для 20% населения. Однако в этом случае у нас останется более 30 млн людей, которые будут нуждаться в вакцине из других источников", - сказал Степанов.

По его словам, Украина будет искать источники поставок вакцины для всех групп риска.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в свою очередь отметил, что Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие из вакцин пройдут клинические исследования.

9 сентября фармацевтический гигант AstraZeneca объявил о приостановке испытания экспериментальной вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Испытания находились на поздней стадии. Решение было принято после того, как заболел один из волонтеров.

Вадим Ребрина

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