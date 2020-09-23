Карантин. Киев останется в "оранжевой" зоне до марта — Госпродпотребслужба

По словам начальника службы Олега Рубана, на следующий неделе число случаев COVID-19 увеличится

В Госпродпотребслужбе столицы заявили, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник службы Олег Рубан.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, что сейчас наблюдается стабилизация ситуации, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период", но в дальнейшем количество новых заболевших будет только расти.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта месяца по самым оптимистичным прогнозам", — подчеркнул Рубан.

26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в стране до ноября.

14 сентября в Украине начали действовать ограничения по новым карантинным зонам, Киев оказался в "оранжевой".

18 сентября перечень карантинных зон обновили, но столица осталось все равно в "оранжевой".

Читайте также: Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 с начала карантина: карта

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.