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Карантин. Киев останется в "оранжевой" зоне до марта — Госпродпотребслужба

23.09.2020, 11:24
Карантин. Киев останется в
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По словам начальника службы Олега Рубана, на следующий неделе число случаев COVID-19 увеличится

В Госпродпотребслужбе столицы заявили, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник службы Олег Рубан.

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Он отметил, что сейчас наблюдается стабилизация ситуации, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период", но в дальнейшем количество новых заболевших будет только расти.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта месяца по самым оптимистичным прогнозам", — подчеркнул Рубан.

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Дарья Мостовая
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