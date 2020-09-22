Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 от начала карантина: карта
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах Киев
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 270 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 275. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Скончались 7 человек (сутками ранее — 2).
Были госпитализированы 52 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома.
Выздоровел 61 человек с COVID-19 (днем ранее — 9).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 20 028 заболевших, 5929 выздоровевших и 325 умерших.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (43), Дарницком (39) и Днепровском районах (38). Дарницкий район продолжает оставаться лидером по заболеваемости в городе.
- С 21 сентября в Украине вступает в силу новое эпидемиологическое деление по районам. Столица продолжает оставаться в оранжевой зоне.
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