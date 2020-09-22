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Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 от начала карантина: карта

22.09.2020, 11:04
Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 от начала карантина: карта - Фото
Аэропорт Киев (Фото: airportkiev/Facebook)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах Киев

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 270 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 275. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Скончались 7 человек (сутками ранее  2).

Были госпитализированы 52 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома. 

Выздоровел 61 человек с COVID-19 (днем ранее  — 9). 

За все время эпидемии в столице зафиксировали 20 028 заболевших, 5929 выздоровевших и 325 умерших.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (43), Дарницком (39) и Днепровском районах (38). Дарницкий район продолжает оставаться лидером по заболеваемости в городе. 

  • С 21 сентября в Украине вступает в силу новое эпидемиологическое деление по районам. Столица продолжает оставаться в оранжевой зоне.
Станислав Стороженко
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