Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 от начала карантина: карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах Киев

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 270 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 275. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное Скончались 7 человек (сутками ранее — 2). Были госпитализированы 52 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома. Выздоровел 61 человек с COVID-19 (днем ранее — 9). За все время эпидемии в столице зафиксировали 20 028 заболевших, 5929 выздоровевших и 325 умерших. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (43), Дарницком (39) и Днепровском районах (38). Дарницкий район продолжает оставаться лидером по заболеваемости в городе. С 21 сентября в Украине вступает в силу новое эпидемиологическое деление по районам. Столица продолжает оставаться в оранжевой зоне.

Станислав Стороженко

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