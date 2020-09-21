Коронавирус. Наибольшее количество заболевших COVID-19 — в Дарницком районе: карта

За все время эпидемии в столице зафиксировали 19 758 заболевших, 5868 выздоровевших и 318 умерших

За прошедшие сутки в Киеве выявили 275 заболевших коронавирусной инфекцией (сутками ранее — 343). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Скончались двое человек (сутками ранее — 4).

Были госпитализированы 36 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома.

Выздоровели 9 человек с COVID-19 (днем ранее — 31).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 19 758 заболевших, 5868 выздоровевших и 318 умерших.

Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 74, на втором месте — Деснянский район (36), на третьем — Днепровский район (35). Дарницкий район продолжает оставаться лидером по заболеваемости в городе.

С 21 сентября в Украине вступает в силу новое эпидемиологическое деление по районам. Столица продолжает оставаться в оранжевой зоне.

Станислав Стороженко

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