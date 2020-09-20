Коронавирус. Суточная заболеваемость в Киеве удерживается на высоком уровне: динамика
Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Дарницком (58), Деснянском (57) и Оболонском (52) районах
В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 343 человек (сутками ранее - 400). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За прошедшие сутки от COVID-19 умерли четверо пациентов. Всего зафиксировано 316 летальных случаев.
На сегодня в столице уже 19 483 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заразились коронавирусом за сутки восьмеро медиков.
В больницы столицы госпитализировали за этот период 42 пациента, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 31 человек, всего – 5859 жителей Киева. Больше всего случаев заражения выявили в Дарницком (58), Деснянском (57) и Оболонском (52) районах.
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