В Минздраве объяснили, как можно досрочно прервать самоизоляцию

Минздрав изменил требования по 14-дневной самоизоляции

В Украине изменили требования для людей, которые находятся на 14-дневной самоизоляции, сейчас можно досрочно ее прервать на восьмой день. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то человек сможет досрочно прервать самоизоляцию.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому, что это средний срок пребывания в инкубационном периоде", - сказал Степанов.

Он добавил, что человек делает это за собственные средства.

Чиновник напомнил, что по завершению 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если нет симптомов.

"Это касается всех без исключения, в том числе и наших детей. Например, сейчас классы находятся на самоизоляции, заканчивается самоизоляция, не нужно сдавать ПЦР-тест", - отметил Степанов.

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Арина Толина

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