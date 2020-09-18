Выход из самоизоляции: если нет симптомов, ПЦР-тест не нужен – Степанов
18.09.2020, 10:04
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook)
Решение изменить стандарт лечения коронавирусной инфекции было принято вчера, сообщил министр здравоохранения
Если симптомов COVID-19 нет, при выходе из самоизоляции не требуется ПЦР-тест. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Решение изменить стандарт лечения коронавирусной инфекции было принято вчера, рассказал министр.
Теперь любой человек, находившийся на самоизоляции, по истечение 14 дней не обязан делать ПЦР-тест, если у него нет симптомов заболевания коронавирусом.
Степанов подчеркнул, что это касается и возвращения детей в школу после самоизоляции.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине – 3228 новых заболевших коронавирусом.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии