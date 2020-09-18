Выход из самоизоляции: если нет симптомов, ПЦР-тест не нужен – Степанов

Решение изменить стандарт лечения коронавирусной инфекции было принято вчера, сообщил министр здравоохранения

Если симптомов COVID-19 нет, при выходе из самоизоляции не требуется ПЦР-тест. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

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Решение изменить стандарт лечения коронавирусной инфекции было принято вчера, рассказал министр.

Теперь любой человек, находившийся на самоизоляции, по истечение 14 дней не обязан делать ПЦР-тест, если у него нет симптомов заболевания коронавирусом.

Степанов подчеркнул, что это касается и возвращения детей в школу после самоизоляции.

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Денис Юдин

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