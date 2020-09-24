"Черной тенью лег на мир". Генсек ООН заявил, что люди провалили испытание COVID-19

"Либо мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют своей цели, либо нас раздавит раскол и хаос", - подчеркнул генсек ООН

Пандемия коронавируса неконтролируема и требует объединения мира в глобальные институты с прочными связями и солидарными действиями. Об этом на брифинге заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба организации.

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"Микроскопический вирус сейчас является угрозой номер один в нашем мире. Пандемия COVID-19 сама по себе представляет собой полномасштабный кризис, разворачивающийся на фоне высокой геополитической напряженности и других глобальных угроз непредсказуемым и опасным образом", - отметил он.

Гутерриш считает, что пандемия – результат отсутствия сотрудничества между странами.

"Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы, по сути, провалили. Он убил почти 1 миллион человек во всем мире, заразил более 30 миллионов и остается в значительной степени неконтролируемым. Это результат отсутствия глобальной готовности, сотрудничества, единства и солидарности", - отметил генсек ООН.

Он отметил, что миру срочно необходимо "новаторское мышление в отношении глобального управления и многосторонности".

"Прежде всего нам нужен сетевой многосторонний подход, основанный на прочных связях и сотрудничестве между глобальными и региональными организациями, международными финансовыми учреждениями и другими глобальными альянсами и учреждениями", - сказал Гутерриш.

"COVID-19 отбрасывает мрачную тень на мир. Но это также предупреждение, которое должно побудить нас к действию. У нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют своей цели, либо нас раздавит раскол и хаос", - подчеркнул генсек ООН.

С 14 по 20 сентября Всемирная организация здоровья зафиксировала рекордное количество случаев заражения коронавирусом – почти 2 млн. Это на 6% больше, чем на предыдущей неделе.

Всего в мире сейчас больше 32 млн зараженных , 985 570 человек умерли от COVID-19.

Вадим Ребрина

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