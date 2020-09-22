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COVID-19. В мире за неделю отмечается рекорд по количеству заболеваний - ВОЗ

22.09.2020, 14:20
COVID-19. В мире за неделю отмечается рекорд по количеству заболеваний - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Всемирная организация здоровья зафиксировала более 30,6 млн случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии в мире

С 14 по 20 сентября Всемирная организация здоровья зафиксировала рекордное количество случаев заражения коронавирусом –  почти 2 млн. Это на 6% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом говорится в отчете ВОЗ.

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В ВОЗ подчеркнули, что "это является самым высоким числом зарегистрированных случаев за одну неделю с начала пандемии в мире".

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Данные ВОЗ по количеству заражений коронавирусом

За этот период количество смертей снизилось на 10%,  за последние семь дней было зарегистрировано 36 764 летальных случаев.

Всемирная организация зафиксировала всего более 30,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, 950 000 случаев смерти с начала пандемии.

По данным ВОЗ, прирост заболевших отмечается почти во всех странах мира, кроме Африки. В США – 50% всех зарегистрированных случаев заболевания и 55% смертей.

В Европе число умерших от коронавируса за неделю превысило 4000 человек, что на 27% больше, чем неделей ранее.

  • 22 сентября сообщалось, что за прошедшие сутки в мире выявили 230 853 заболевших COVID-19 (днем ранее – 254 983), умерли от болезни 4133 (днем ранее – 3960) пациента.
  • 19 сентября Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" в связи с пандемией COVID-19 в мире, Украина попала в "зеленую" зону. 

 Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире — LIVE

Арина Толина
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