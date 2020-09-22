Коронавирус. Украина на 17 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19

Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Индии, США и Бразилии

За прошедшие сутки в мире выявили 230 853 заболевших COVID-19 (днем ранее – 254 983), умерли от болезни 4133 (днем ранее – 3960) пациента. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (74 493 случая). За ней – США (36 372), Бразилия (15 454), Аргентина (8782), Россия (6196), Колумбия (5359), Франция (5298), Великобритания (4368), Индонезия (4176) и Перу (4001).

Украина находится на 17 месте по числу новых заболевших (2675) и на 25 по общему числу заболевших (178 353).

За все время пандемии в мире выявили 31 476 206 заболевших, выздоровели 23 104 536 пациентов, умерли 969 018.

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Денис Юдин

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