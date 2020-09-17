ВОЗ: Темпы распространения COVID-19 в Европе вызывают серьезную тревогу

По данным ВОЗ, показатели заболеваемости в Европе превышают пиковый период в марте

Председатель Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге назвал очень тревожными темпы распространения коронавируса в странах Европы. Об этом сообщает Mirror.

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По словам Клюге, более половины европейских стран сообщили об увеличении на 10% количества случаев заболевания в течение последних двух недель, а в Испании и Франции началась вторая волна эпидемии.

На прошлой неделе в Европе зафиксировали более 300 000 новых случаев COVID-19. Это превышает соответствующий показатель во время первого пика заболеваемости в марте и вызывает серьезное беспокойство.

При этом Клюге отметил, что в июне жесткие карантинные меры привели к уменьшению количества случаев COVID-19 до рекордно низкого уровня. Но ограничения были ослаблены, и количество случаев заболевания снова быстро растет, особенно в Великобритании, Франции и Испании.

На 16 сентября Украина с 17-го переместилась на 16-е место в мире по количеству новых заболевших коронавирусом. По данным Worldometers, всего за прошедшие сутки в мире выявили 278 856 новых случаев заболевания COVID-19.

Наталия Медведева

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