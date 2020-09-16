Коронавирус. В мире 278 856 новых заболевших: статистика по странам

Больше всего новых заболевших – в Индии, США и Бразилии

За прошедшие сутки в мире выявили 278 856 заболевших COVID-19 (днем ранее – 242 555), умерли от болезни 6005 пациентов (днем ранее – 4375). Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (91 120 случаев). За ней США (36 447), Бразилия (34 755), Аргентина (11 892), Испания (9437), Франция (7852), Колумбия (6698), Россия (5529), Ирак (4224) и Перу (4160).

Украина находится на 16 месте по числу новых заболевших (2905) и на 25 по общему числу заболевших (159 702).

За время пандемии в мире выявили 29 717 934 заболевших COVID-19, выздоровели 21 531 203 пациентов, умерли 938 483.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.