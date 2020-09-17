Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, сама по себе вакцина не поможет – ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что вспышка COVID-19 в мире выходит из-под контроля и одна вакцина не поможет выйти из кризиса

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба ООН.

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"Вспышка выходит из-под контроля", – заявил Гутерриш, отметив, что вскоре 1 млн жизней будет "потерян из-за вируса".

"Давайте проясним: от пандемии нет панацеи", – отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса. "Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – подчеркнул Гуттериш.

Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".

Владислав Сердюк

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