UA

Свыше 30 млн заболевших. Коронавирус в мире "взял новый рекорд"

17.09.2020, 07:07
Свыше 30 млн заболевших. Коронавирус в мире
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 интенсивно растет вверх

На 17 сентября общее количество зарегистрированных заболевших COVID-19 в мире превысило 30 млн человек, а количество летальных исходов близится к миллиону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Всего в мире зарегистрировано уже 30 034 508 случаев коронавируса, при этом 21 800 991 человек выздоровел, а 945 092 пациента умерли.

За последние сутки больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью и смертей от нее же было зафиксировано в Мексике — там было выявлено 4444 новых заболевших и 300 умерших.

В целом по миру самое большое распространение COVID-19 наблюдается в США, на сегодняшний день там было выявлено 6 828 301 случай заболевания, на втором месте Индия (5 115 893), на третьем — Бразилия (4 421 686). Украина по общему числу заболевших коронавирусом занимает 25 место.

Читайте также: Показатели смертности от COVID-19 в России могут быть занижены Reuters

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
статистика мир коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"

Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
 