Свыше 30 млн заболевших. Коронавирус в мире "взял новый рекорд"

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 интенсивно растет вверх

На 17 сентября общее количество зарегистрированных заболевших COVID-19 в мире превысило 30 млн человек, а количество летальных исходов близится к миллиону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

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Всего в мире зарегистрировано уже 30 034 508 случаев коронавируса, при этом 21 800 991 человек выздоровел, а 945 092 пациента умерли.

За последние сутки больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью и смертей от нее же было зафиксировано в Мексике — там было выявлено 4444 новых заболевших и 300 умерших.

В целом по миру самое большое распространение COVID-19 наблюдается в США, на сегодняшний день там было выявлено 6 828 301 случай заболевания, на втором месте Индия (5 115 893), на третьем — Бразилия (4 421 686). Украина по общему числу заболевших коронавирусом занимает 25 место.

На 16 сентября Украина по количеству новых заболевших коронавирусом была в мире на 16 месте.

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Дарья Мостовая

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