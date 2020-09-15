Показатели смертности от COVID-19 в России могут быть занижены - Reuters

Умершим от коронавируса в РФ определяют другие причины смерти. К примеру, заболевания, которыми пациент болел до заражения

По данным Росстата за май-июнь 2020 года, избыточная смертность в России за этот период увеличилась в три раза. Это может свидетельствовать о том, что официальные данные о летальных случаях от коронавируса были занижены. Об этом сообщает агенство Reuters.

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Пояснение такого несовпадения может заключаться в том, что умершим от COVID-19 в России определяют другие причины смерти. К примеру, болезни, которые могут сопутствовать вирусу, а также те заболевания, которыми пациент болел до заражения.

Всего с мая по июль было зарегистрировано 50 800 случаев избыточной смертности в России. Показатель смертей от COVID-19, по состоянию на 15 сентября, составил 18 785 случаев.

Демограф Алексей Ракша считает, что скачок смертности иллюстрирует настоящее число умерших от коронавируса.

Отмечается, что российские власти не ответили на запрос Reuters о занижении данных смертности от COVID-19.

Однако, если это правда, то количество умерших от COVID-19 в России может быть близко к 60 000 человек. Это делает РФ пятой, а не 12 страной по количеству смертей страной в мире.

1,07 млн человек, выздоровели — 884 300, умерли — 18 780. РФ занимает четвертое место в мире по количеству зараженных. По данным Worldometer , в России за прошедшие сутки заболело 5509 человек. Всего коронавирус диагностировали у

Станислав Стороженко

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