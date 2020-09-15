Коронавирус. Украина на 17 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19

Больше всего новых заболевших – в Индии, США и Бразилии

За прошедшие сутки в мире выявили 242 555 заболевших COVID-19 (днем ранее – 243 969), умерли от болезни 4375 (днем ранее – 3905) пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (81 911 случаев). За ней – США (38 072), Бразилия (19 089), Аргентина (9909), Франция (6158), Колумбия (5573), Россия (5509), Израиль (4764), Филиппины (4699) и Мексика (4408).

Украина находится на 17 месте по числу новых заболевших (2462) и на 25 по общему числу заболевших (156 797).

За все время пандемии в мире выявили 29 435 721 заболевшего, выздоровели 21 269 985 пациентов, умерли 932 445.

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Денис Юдин

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