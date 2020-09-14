Коронавирус. В Украине за сутки выявлено 2462 заболевших COVID-19

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 3211 человек умер

За прошедшие сутки в Украине выявили 2462 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2476), 33 человека умерли (днем ранее – 30). Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки выздоровели 650 пациентов (днем ранее – 547).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.

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Денис Юдин

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