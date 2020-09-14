Коронавирус. В Украине за сутки выявлено 2462 заболевших COVID-19
14.09.2020, 09:07
Иллюстративное фото: Роман Балук
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 3211 человек умер
За прошедшие сутки в Украине выявили 2462 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2476), 33 человека умерли (днем ранее – 30). Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки выздоровели 650 пациентов (днем ранее – 547).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.
Новость дополняется...
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- Сегодня, 14 сентября, начинает действовать новое деление на карантинные зоны.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии