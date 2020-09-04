Коронавирус и путешествия. Украинцам открыли въезд еще в три страны

Глава МИД Кулеба заверяет: власти будут работать с международными партнерами, чтобы украинцы могли путешествовать в условиях пандемии коронавируса

В условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцам разрешили въезд еще в три страны - Бразилию, Доминиканскую республику и Демократическую республику Конго. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Конго - не самое популярная точка у украинцев. А вот Бразилия и Доминиканская республика - это довольно интересно", - сказал он.

По словам главы МИД, открытыми или относительно открытыми остаются 48 стран, список которых и правила въезда в них можно посмотреть на интерактивной карте МИД.

"Мы благодарны им (странам, – ред.) за их конструктивную открытую политику. Мы и дальше будем работать с нашими партнерами, чтобы украинцы могли путешествовать в условиях пандемии. Но еще раз подчеркиваем: если решили путешествовать, придерживайтесь всех правил безопасности", – сказал он.

1 сентября сообщалось, что Болгария до конца месяца разрешила въезжать украинцам без прохождения карантинных мер и сдачи ПЦР-теста на коронавирус.

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Марк Сировой

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