Без теста на коронавирус. Границы Болгарии будут открыты для украинцев до конца сентября

При въезде в Болгарию украинцам весь сентябрь не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус или проходить карантин

С 1 по 30 сентября украинцы смогут въехать в Болгарию без прохождения карантинных мер. Об этом сообщает консульство при посольстве Украины в Болгарии.

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До 30 сентября украинцы смогут при въезде в Болгарию не предоставлять документ о негативном тесте на коронавирус методом ПЦР.

Также Минздрав Болгарии продлил решение о том, что украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин.

С 30 июля отменен карантин при въезде в Болгарию из Украины.

26 августа Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

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Денис Юдин

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