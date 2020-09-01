Без теста на коронавирус. Границы Болгарии будут открыты для украинцев до конца сентября
01.09.2020, 09:07
Болгария (фото - pixabay.com)
При въезде в Болгарию украинцам весь сентябрь не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус или проходить карантин
С 1 по 30 сентября украинцы смогут въехать в Болгарию без прохождения карантинных мер. Об этом сообщает консульство при посольстве Украины в Болгарии.
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До 30 сентября украинцы смогут при въезде в Болгарию не предоставлять документ о негативном тесте на коронавирус методом ПЦР.
Также Минздрав Болгарии продлил решение о том, что украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин.
- С 30 июля отменен карантин при въезде в Болгарию из Украины.
- 26 августа Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.
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