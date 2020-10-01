В Бангладеш заявляют о разработке первой вакцины против коронавируса второй волны

Около 95% второй волны инфекции связано с D614G-штаммом коронавируса SARS-CoV-2, что говорит о необходимости специфически "настроенной" вакцины

Штамм коронавируса, который получил название D614G, ответственен почти за все случаи инфекции второй волны пандемии. Биотех-компания Globe Biotech из Бангладеш утверждает, что ее кандидатная вакцина BANCOVID первая в мире учитывает именно этот вариант генотипа коронавируса. Отчет о доклинических испытаниях выложен на bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Их модифицированная нуклеозидами и усиленная некоторыми иммуногенами мРНК-вакцина доставляется в организм в виде эмульсии с липидными наночастицами размером 85±10 нм. Далее организм производят S-белок шипа вируса в состоянии "до абордажа клетки", и иммунитет начинает бороться с ним, вырабатывая нужный уровень защиты.

Антитела и Т-клетки у привитых мышей на 7 и 14 день после прививки нейтрализовали тестовый псевдовирус SARS-CoV-2. Иммунизация защитила легкие мышей от проникновения вируса и патологий. Ни местной, ни системной токсичности препарата не отмечено, говорят авторы: ни покраснения в месте укола, ни боли, ни отечности и повышения температуры.

Читайте также: Тройка лидеров коронавирусной вакцинной гонки показала документы клинических исследований

Они утверждают, что уровни нейтрализующих антител "выше, чем у других вакцин", что "предполагает более высокую способность нашей вакцины к удалению вируса из организма". Графики и таблицы испытания доступны в PDF-статье.

Тесты на животных показали, что "классический" вариант коронавируса и вариант D614G вызывают аналогичную вирусную нагрузку, но второй показывает значительно более быструю передачу инфекции вскоре после заражения, то есть этот штамм имеет повышенную инфекционность, способность к репликации и ранней передаче.

Ученые немного успокоили: из-за того, что у коронавирусов есть механизмы "сверки" копий своих РНК, устойчивых в популяции вариантов SARS-CoV-2 мало – вирус поддерживает свою генетическую стабильность. Это важно для разработки вакцин.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Читайте также: ВОЗ просит $35 млрд "на вирус": История будет судить нас по решениям в ближайшие месяцы

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.