ВОЗ просит $35 млрд "на вирус": История будет судить нас по решениям в ближайшие месяцы

"Никогда не поздно бороться с пандемией", – призывает глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, приводя в пример успешные кейсы по самым разным странам

В 2021 году для борьбы с коронавирусом понадобится $35 млрд на разработку новых инструментов, производство и логистику 2 млрд доз вакцины, 245 млн на лекарства и 500 млн тестов. Это лишь 1% от того, что члены G20 уже выделили на свои страны для экономической поддержки, пишет директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

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"История будет судить нас по решениям, которые мы примем или не примем в предстоящие месяцы. <...> Главный урок тот же: независимо от того, в какой стране вспышка, никогда не поздно изменить ситуацию", – говорится в сообщении.

Глава ВОЗ назвал несколько шагов для того, чтобы контролировать эпидемию в отдельно взятой стране:

— не допускать роста заболеваемости, в первую очередь из-за скоплений людей;

— снизить смертность за счет защиты групп риска;

— выполнять основные правила: быть на расстоянии не менее 1 м от других, носить респиратор/маску в людных местах и регулярно мыть руки;

— избегать замкнутых пространств, людных мест и тесного контакта с другими;

— власти должны принимать индивидуальные меры для поиска, изоляции, тестирования и лечения больных, а также для отслеживания и изоляции их контактов.

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Сейчас, когда от коронавируса умерли уже более 1 млн человек, непростое время, пишет Гебреисус, "но есть проблески надежды". Он отметил беспрецедентные усилия и скорость работы ученых и медиков для противодействия пандемии.

Спустя девять месяцев после обнаружения вируса были разработаны разные тесты, определены протоколы лечения и созданы кандидатные вакцины, три из которых уже на заключительной фазе испытаний.

Власти прогнозируют на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки .

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Евгений Пилипенко

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