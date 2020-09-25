ВОЗ: До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек
По словам представителя ВОЗ, число умерших может стать еще больше, если мир не предпримет согласованных действий по сдерживанию пандемии
Общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.
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По его словам, эта цифра может стать еще больше, если мир не предпримет согласованных действий по сдерживанию пандемии.
Общее количество смертей от коронавируса в мире за девять месяцев с момента его обнаружения в Китае приближается к миллиону.
Райан отметил, что не следует винить молодых людей в росте инфицирований, зафиксированном во всем мире после ослабления ограничений и запретов.
"Я действительно надеюсь, что мы не будем указывать пальцем: это все из-за молодежи, – сказал Райан. – Молодым меньше всего нужно, чтобы старшие ворчали и грозили пальцами".
За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
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