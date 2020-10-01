Маск не собирается делать прививку от коронавируса ни себе, ни детям: объяснил причину

Американский бизнесмен и один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что не будет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своим детям, если такая вакцина будет доступна: считает, что они не входят в группу риска при COVID-19. Об этом глава SpaceX заявил в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер.

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Известный противник кардинальных карантинных мер, Маск так ответил на ее реплику о том, что из-за игнорирования рекомендаций эпидемиологов умерших от инфекции будет еще больше: "Все умирают". Он посетовал, что "иррациональность людей в целом" на фоне пандемии подрубила его веру в человечество.

"Вместо тотального карантина нужно отправлять на карантин до того, как утихнет эта буря, те группы, которые под высоким риском. Нужен баланс", – сказал он.

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Маск заявил, что его космическая компания SpaceX и автомобильная Tesla ни на день не прекращали работу в условиях карантина. Деятельность первой связана с нацбезопасностью, и власти США дали ему разрешение продолжать работу во время локдауна.

Свишер спросила, как быть тем сотрудникам его компаний, которые опасаются за свое здоровье и своих семей, но вынуждены ходить на работу, потому как Маск – противник карантинных ограничений. Он ответил, что "пускай тогда сидят дома", но отказался уточнять, что это значит: потерю работы или оплаченный "отпуск".

В начале пандемии бизнесмен закупил и передал госпиталям сотни кислородных аппаратов, а также помогал cо средтствами защиты и разработчикам вакцины.

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