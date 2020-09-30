Депутат Евросолидарности Яна Зинкевич заболела COVID-19 повторно
Сегодня вся фракция сдала анализы на коронавирус
Депутат фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич повторно заболела COVID-19. Первый раз она болела полгода назад. Об этом Зинкевич написала в своем Facebook.
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Она сообщила, что сегодня вся фракция сдала анализы на коронавирус. "К сожалению, у меня тоже положительный результат", – написала депутат.
Зинкевич попросила всех, кто с ней контактировал в последнее время, также пройти тест ПЛР.
Из симптомов, по словам Зинкевич, у нее пока только сильная усталость.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, на этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – сообщила она.
- 29 сентября пятый президент, глава партии Евросолидарность Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.
- По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, за последние несколько дней COVID-19 заболели до 10 человек среди депутатов и аппарата парламента.
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