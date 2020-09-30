Депутат Евросолидарности Яна Зинкевич заболела COVID-19 повторно

Сегодня вся фракция сдала анализы на коронавирус

Депутат фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич повторно заболела COVID-19. Первый раз она болела полгода назад. Об этом Зинкевич написала в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она сообщила, что сегодня вся фракция сдала анализы на коронавирус. "К сожалению, у меня тоже положительный результат", – написала депутат.

Зинкевич попросила всех, кто с ней контактировал в последнее время, также пройти тест ПЛР.

Из симптомов, по словам Зинкевич, у нее пока только сильная усталость.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, на этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – сообщила она.

Читайте также: В Одесской и Житомирской областях зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.