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Рада отменила заседания в четверг и пятницу из-за большого числа заболевших COVID-19

30.09.2020, 14:57
Рада отменила заседания в четверг и пятницу из-за большого числа заболевших COVID-19 - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Вместо пленарных заседаний 1 и 2 октября будет идти работа в комитетах парламента

Верховная Рада отменила пленарные заседания 1 и 2 октября из-за большого количества заболевших коронавирусом.

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"За" проголосовал 281 нардеп, "против" – 3, "воздержались" – 11.

Решение было согласовано главами всех фракций. На заседании парламента спикер Дмитрий Разумков подчеркнул, что за последние несколько дней COVID-19 заболело до 10 человек среди депутатов и аппарата Рады.

Вместо пленарных заседаний будет идти работа в комитетах, которую можно вести онлайн.

В октябре состоится только одно пленарное заседание Рады – 20 октября. В остальные дни нардепы будут работать в комитетах и с избирателями.

Денис Юдин
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