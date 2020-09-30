Рада отменила заседания в четверг и пятницу из-за большого числа заболевших COVID-19
30.09.2020, 14:57
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)
Вместо пленарных заседаний 1 и 2 октября будет идти работа в комитетах парламента
Верховная Рада отменила пленарные заседания 1 и 2 октября из-за большого количества заболевших коронавирусом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За" проголосовал 281 нардеп, "против" – 3, "воздержались" – 11.
Решение было согласовано главами всех фракций. На заседании парламента спикер Дмитрий Разумков подчеркнул, что за последние несколько дней COVID-19 заболело до 10 человек среди депутатов и аппарата Рады.
Вместо пленарных заседаний будет идти работа в комитетах, которую можно вести онлайн.
В октябре состоится только одно пленарное заседание Рады – 20 октября. В остальные дни нардепы будут работать в комитетах и с избирателями.
- Вчера глава партии Голос Кира Рудик рассказала, что у нее положительный тест на коронавирус.
- Позже стало известно, что COVID-19 болеет и лидер Евросолидарности, пятый президент Петр Порошенко.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии