У главы партии Голос – положительный тест на коронавирус
29.09.2020, 12:45
Кира Рудик (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Рудик заявила, что несколько дней у нее держится высокая температура, но сегодня она чувствует себя значительно лучше
Глава партии Голос нардеп Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус. Об этом Рудик сообщила в Facebook.
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Рудик рассказала, что последние несколько дней у нее была высокая температура и другие симптомы, похожие на грипп.
По ее словам, сегодня она чувствует себя намного лучше, чем вчера.
Контактировавшие с Рудик члены из команды Голоса также сдали тесты.
- 23 августа стало известно, что коронавирусом заболела лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
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