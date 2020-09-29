У главы партии Голос – положительный тест на коронавирус

Рудик заявила, что несколько дней у нее держится высокая температура, но сегодня она чувствует себя значительно лучше

Глава партии Голос нардеп Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус. Об этом Рудик сообщила в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рудик рассказала, что последние несколько дней у нее была высокая температура и другие симптомы, похожие на грипп.

По ее словам, сегодня она чувствует себя намного лучше, чем вчера.

Контактировавшие с Рудик члены из команды Голоса также сдали тесты.

23 августа стало известно, что коронавирусом заболела лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.