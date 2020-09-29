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У главы партии Голос – положительный тест на коронавирус

29.09.2020, 12:45
У главы партии Голос – положительный тест на коронавирус - Фото
Кира Рудик (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Рудик заявила, что несколько дней у нее держится высокая температура, но сегодня она чувствует себя значительно лучше

Глава партии Голос нардеп Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус. Об этом Рудик сообщила в Facebook.

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Рудик рассказала, что последние несколько дней у нее была высокая температура и другие симптомы, похожие на грипп.

По ее словам, сегодня она чувствует себя намного лучше, чем вчера.

Контактировавшие с Рудик члены из команды Голоса также сдали тесты.

Денис Юдин
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