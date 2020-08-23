"Тяжелое состояние и температура до 39". Тимошенко заболела коронавирусом
23.08.2020, 12:54
Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заболела новым коронавирусом. Об этом в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
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"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока. Других деталей Сорока не предоставила.
Где и когда именно заболела Тимошенко - неизвестно.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 1987 новых заболевших коронавирусом COVID-19.
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