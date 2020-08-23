Коронавирус. За сутки в Украине выявили почти 2000 новых заболевших: динамика эпидемии
23.08.2020, 09:27
Иллюстративное фото: Роман Балук
За прошедшие сутки от коронавируса в Украине умерли 27 человек
За минувшие сутки в Украине выявили 1987 новых заболевших коронавирусом COVID-19 (днем ранее - 2328). Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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За этот период зафиксированы 27 летальных случаев (днем ранее - 37), выздоровели 500 пациентов (657).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 104 958 инфицированных, 52 235 пациентов выздоровели, 2271 человек умерли.
За сутки провели 22 783 тестирований, из них 15 275 ПЦР-тестов, 7508 - методом ИФА.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
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