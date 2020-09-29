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Порошенко заразился коронавирусом

29.09.2020, 19:28
Порошенко заразился коронавирусом - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее", – написал Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко заразился коронавирусом. Он сообщил, что отменил поездки по регионам и лечится дома. Об этом сообщается в Facebook Порошенко.

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"Получил положительный тест на COVID-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", – написал политик.

"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", – добавил он.

Ранее сегодня о диагнозе COVID-19 сообщил депутат от Слуги народа Жан Беленюк.

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Вадим Ребрина
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