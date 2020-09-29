Коронавирус. Украина на 16 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19
Больше всего новых заболевших коронавирусной инфекцией – в Индии, США и Бразилии
За прошедшие сутки в мире выявили 230 547 заболевших COVID-19, умерли от болезни 3837 пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (69 671 случай). За ней – США (37 418), Бразилия (16 018), Аргентина (11 807), Россия (8135), Колумбия (5147), Ирак (4116), Франция (4070), Великобритания (4044) и Мексика (3886).
Украина находится на 16 месте по числу новых заболевших (2671) и на 25 по общему числу заболевших (201 305).
За все время пандемии в мире выявили 33 543 714 заболевших, выздоровели 24 872 915 пациентов, умерли 1 006 129.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- 25 сентбяря глава комитета Рады по здравоохранению Радукий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE
Комментарии