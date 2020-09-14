Коронавирус. Украина на 15 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19
Больше всего новых заболевших – в Индии, США и Бразилии
За прошедшие сутки в мире выявили 243 969 заболевших COVID-19, умерли от болезни 3905 пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (93 215 случаев). За ней – США (31 857), Бразилия (14 597), Аргентина (9056), Колумбия (7355), Франция (7183), Перу (6787), Мексика (5674) Россия (5449).
Украина находится на 15 месте по числу новых заболевших (2476) и на 25 по общему числу заболевших (154 335).
За все время пандемии в мире выявили 29 175 454 заболевших, выздоровели 21 020 920 пациентов, умерли 927 986.
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