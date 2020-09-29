Депутат Слуги народа Беленюк заразился коронавирусом: будет вести блог о борьбе с COVID-19

Беленюк уверен в своей победе над болезнью, "потому что кто, как не борцы, победят, поборют коронавирус"

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат фракции Слуга народа Жан Беленюк заболел COVID-19. Он планирует вести блог о протекании болезни. Об этом Беленюк сообщил в своем Facebook.

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Он рассказал, что температура у него держится на уровне 37°C, под вечер появляется ломота в теле и головная боль.

Беленюк посетовал, что есть не так много информации о том, как борются с коронавирусом спортсмены, поэтому решил вести блог, где будет рассказывать о своем состоянии.

Он уверен в своей победе над болезнью, "потому что кто, как не борцы, победят, поборют коронавирус".

28 сентября стало известно, что бывший народный депутат, кандидат в мэры Киева Борислав Береза заболел COVID-19 и заявил об отмене "личной предвыборной активности".

Вадим Ребрина

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