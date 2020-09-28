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Один из кандидатов в мэры Киева заразился коронавирусом: "Все планы летят в тартарары"

28.09.2020, 17:49
Один из кандидатов в мэры Киева заразился коронавирусом:
Борислав Береза (фото - facebook.com/borislav.bereza)

Борислав Береза сообщил, что вся его семья пройдет 14-дневную самоизоляцию

Бывший народный депутат, кандидат в мэры Киева Борислав Береза заболел COVID-19 и заявил об отмене "личной предвыборной активности". Об этом он написал в Facebook.

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Береза отметил, что вся его семья пройдет 14-дневную самоизоляцию. Дети, по словам экс-депутата, не заразились.

"Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться. Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары", – написал Береза.

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Вадим Ребрина
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киев выборы борислав береза коронавирус   COVID-19

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