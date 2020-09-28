Коронавирус. За последние сутки в Киеве заболели 328 человек, из них 36 детей: инфографика
28.09.2020, 12:08
Виталий Кличко (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)
Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Дарницком районе
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 328 киевлян (сутками ранее – 323), умерли восемь пациентов, выздоровели 23 человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего зафиксирован 369 летальных случаев. На сегодня в столице уже 22 143 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а выздоровевших насчитывается 6505 киевлян.
Заразились коронавирусом за сутки 36 детей.
Больше всего новых заболевших в Дарницком (66) и Оболонском (52) районах.
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