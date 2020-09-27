Коронавирус. В Киеве выявили 323 новых заболевших – карта по районам

Больше всего случаев заражения COVID-19 выявили в Деснянском (69), Соломенском (54) и Оболонском (47) районах

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 323 человек (сутками ранее - 350), умерли 11 больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего зафиксирован 361 летальный случай.

На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заразились коронавирусом за сутки 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за этот период 46 пациентов, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 95 человек, всего – 6482 жителей Киева. Больше всего случаев заражения выявили в Деснянском районе – 69, Соломенском – 54, Оболонском районе – 47.

Владислав Сердюк

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