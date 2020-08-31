В Одесской и Житомирской областях зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

В Коростышевском районе Житомирской области повторно заболели двое врачей

В Одесской и Житомирской областях зафиксировали повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают представители местных властей.

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В Одесской области повторное заражение подтвердили у женщины в Измаильском районе, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Виталий Гончаров.

По его словам, женщина переболела в июне. После инфицирования было два негативных результата. 25 августа у нее вновь лабораторно подтвердили наличие вируса. При этом у женщины - эндокринная патология. Ее состояние - средней тяжести. Больная госпитализирована.

В Житомирской области о двух повторных случаях сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, передает Укринформ. Заболели двое медиков из Коростышевского района. Болезнь протекает в тяжелой форме.

В апреле ученые из Всемирной организации здравоохранения заявляли, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с возможным повторным заражением. В ВОЗ отмечают, что даже наличие антител не гарантирует того, что выздоровевший от COVID-19 не может заразиться коронавирусом вновь.

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Вадим Ребрина

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