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Не все переболевшие коронавирусом вырабатывают антитела - ВОЗ

Не все переболевшие коронавирусом вырабатывают антитела - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
14.04.2020, 00:18

В ВОЗ допускают повторное заболевание пациентов, переболевших COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с возможным повторным заражением. Это вызывает опасения, что у пациентов не развивается иммунитет от COVID-19, сообщает CNBC.

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"Что касается выздоровления, а затем повторного заражения, я считаю, что у нас нет ответов на этот вопрос. Это неизвестно", - сказал доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Предварительное исследование пациентов в Шанхае показало, что у некоторых из них "не обнаруживался ответ антител", в то время как у других был очень высокий ответ, сказала доктор Мария Ван Керхов, ведущий ученый ВОЗ по COVID-19. Выработался ли у пациентов, которые имели сильный иммунный ответ, иммунитет к повторной инфекции, - "отдельный вопрос", добавила она.

Чиновники ВОЗ отметили, что более 300 000 из 1,87 миллиона зараженных коронавирусом во всем мире выздоровели, добавив, что им нужно больше данных о выздоровевших пациентах. "Нам нужно понять, на что похож этот ответ антител с точки зрения иммунитета", - сказала Ван Керхов.

Ее коллега отметил, что еще неясно, может ли вирус реактивироваться после того, как пациент выздоровел. "Есть много причин, по которым мы можем наблюдать реактивацию инфекции либо той же самой инфекцией, либо другим инфекционным агентом", - сказал он.

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Вадим Ребрина
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ВОЗ коронавирус COVID -19
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