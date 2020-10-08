За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 244 734 заболевших. 108 233 заразившихся выздоровели, 4690 умерли

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Вчера, 7 октября, в Украине выявили 5397 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4753). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Скончались 93 человека (днем ранее – 77) – больше за сутки от COVID-19 в Украине еще не умирало.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 900 пациентов только с подтвержденным диагнозом. Это также рекорд.

За этот же период зафиксированы 2263 выздоровевших (днем ранее — 2569).

Официально за 7 октября сделан 57 331 тест (днем ранее – 59 189). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано рекордные 34 295 тестов (днем ранее – 32 376), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 23 036 (днем ранее – 26 813).

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В протокол лечения COVID-19 внесут украинский препарат биовен, заявил 7 октября министр здравоохранения.

Евгений Пилипенко

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