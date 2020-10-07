За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 239 337 заболевших. 105 970 заразившихся выздоровели, 4597 умерли

За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине выявили 4753 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4348) – это рекорд за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончались 77 человек (днем ранее – 90). За сутки зафиксированы 2569 выздоровевших (днем ранее — 2149), что также рекордный показатель.

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Евгений Пилипенко

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