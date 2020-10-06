Коронавирус. В Украине вновь более 4000 заболевших за сутки, 90 человек умерли

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 2149 пациентов

Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774). Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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За прошедшие сутки умерли 90 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровели 2149 (днем ранее – 1145).

Госпитализировано 720 человек. Всего в больницах находятся 17 585 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4520, выздоровел 103 401 пациент.

Вчера было сделано 44 977 тестов на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР, 19 851 – методом ИФА.

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.

5 октября Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

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Денис Юдин

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