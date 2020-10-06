UA

Коронавирус. В Украине вновь более 4000 заболевших за сутки, 90 человек умерли

06.10.2020, 09:07
Коронавирус. В Украине вновь более 4000 заболевших за сутки, 90 человек умерли - Фото
Иллюстративное фото: Львів vs коронавірус/Facebook

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 2149 пациентов

Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774). Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки умерли 90 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровели 2149 (днем ранее – 1145). 

Госпитализировано 720 человек. Всего в больницах находятся 17 585 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4520, выздоровел 103 401 пациент.

Вчера было сделано 44 977 тестов на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР, 19 851 – методом ИФА.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 