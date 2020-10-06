Коронавирус. В Украине вновь более 4000 заболевших за сутки, 90 человек умерли
За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 2149 пациентов
Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774). Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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За прошедшие сутки умерли 90 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровели 2149 (днем ранее – 1145).
Госпитализировано 720 человек. Всего в больницах находятся 17 585 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4520, выздоровел 103 401 пациент.
Вчера было сделано 44 977 тестов на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР, 19 851 – методом ИФА.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.
- 5 октября Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
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