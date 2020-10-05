Коронавирус. В мире может быть до 10% заболевших COVID-19 – ВОЗ

По словам главы службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкла Райана, большинство людей в мире подвергаются риску заболеть COVID-19

Расчеты службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения показывают, что коронавирусом могут быть инфицированы до 10% населения во всем мире. Об этом заявил глава службы Майкл Райан, сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Райан подчеркнул, что в разных группах людей, в частности, в городах и сельской местности, уровень заражения COVID-19 различается, но в целом большинство людей в мире подвергаются риску заболеть.

Расчеты числа заболевших, на которые сослался Райан, предполагают около 760 млн заболевших из 7,6 млрд мирового населения. Это примерно в 20 раз больше официальной статистики ВОЗ, по которой коронавирусом заразились более 35 млн человек.

24 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание COVID-19. По его словам, пандемия коронавируса неконтролируема и требует объединения мира в глобальные институты.

29 сентября Райан заявил, что официальная статистика занижена как по заболевшим, так и по умершим от коронавируса.

Читайте также: "Пандемия с нами до 2022 года. В лучшем случае". Интервью Билла Гейтса – за минуту

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.