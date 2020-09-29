Коронавирус. Официальные данные о смертности, скорее всего, занижены – ВОЗ

На утро 29 сентября известно о более чем 1 млн умерших от COVID-19 за все время пандемии коронавируса

Число умерших от коронавирусной болезни COVID-19, скорее всего, выше, чем в официальных данных. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.

По его словам, нынешняя статистика, вероятно, занижена как по заболевшим, так и по умершим.

"Когда вы что-то подсчитываете, вы не можете подсчитать это точно, но я могу заверить вас, что текущие цифры, скорее всего, занижают истинное количество жертв COVID-19", – сказал он.

По данным на утро 29 сентября, за все время пандемии коронавируса в мире выявили 33 543 714 заболевших, выздоровели 24 872 915 пациентов, умерли 1 006 129 человек.

24 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание COVID-19. По его словам, п андемия коронавируса неконтролируема и требует объединения мира в глобальные институты.

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Марк Сировой

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