Антитела к коронавирусу начинают падать на третий месяц и вскоре исчезают – исследование

Все еще нет ясности, какой "срок годности" иммунитета к COVID-19 среди переболевших, что важно как для будущей вакцинации, так и для иммунитета толпы

Уровни антител к коронавирусу SARS-CoV-2 начинают снижаться у переболевших СOVID-19 примерно через три месяца после заражения и полностью исчезают в течение трех-четырех месяцев. Результаты наблюдений за небольшой группой выздоровевших людей выложены в журнале Blood, пишет Мedicalxpress.

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Для исследования еженедельно брали пробы у 15 добровольцев (11 мужчин и 4 женщины), которые вызвались участвовать в экспериментальном лечении плазмой крови переболевших COVID-19. Ученые наблюдали, как у них меняется концентрация антител.

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Она начала падать в среднем на 88 день после заражения SARS-CoV-2, а за следующие три недели после этого концентрация детектируемых антител уменьшилась примерно вполовину. Спустя три-четыре месяца эти антитела практически не фиксировались в пробах.

Еще летом эта группа показала, что перенесшие COVID-19 в легкой или бессимптомной форме могут лишиться антител в течение 100 дней после заражения.

Авторы исследования успокаивают тех, кто переживает, что разрабатываемые вакцины также будут иметь краткосрочный эффект. Не исключено, что так и будет, но ученые подчеркивают: во-первых, полученные ими результаты – только по антителам у переболевших, Т-клеточный иммунный ответ они не изучали. Во-вторых, кандидатные вакцины вызывают более высокие уровни антител, чем болезнь. В-третьих, вакцинация ведет к другому механизму появления ответа.

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Евгений Пилипенко

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