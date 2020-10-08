COVID-19. В мире – рекордная заболеваемость, Украина – на 13 месте по новым инфицированным

Коронавирус бьет рекорды в Украине одновременно с рекордами по всему миру

За прошедшие сутки в мире выявили рекордное число заболевших коронавирусом (343 517). Украина занимает 13 место по суточной заболеваемости (4753 новых случаев COVID-19 за 6 октября), говорится в данных на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 12-й Мексике за сутки выявили 4828 инфицированных, в 14-й Индонезии – 4538.

Лидерами по суточной заболеваемости являются Индия (78 809), США (48 715), Бразилия (31 404), Франция (18 746), Аргентина (16 447), Великобритания (14 162) и Россия (11 115).

За все время пандемии в мире выявили 36 381 791 заболевших (+343 517 за сутки), 1 060 002 умерших (+5909), 27 402 859 выздоровевших (+262 853).

Вчера, 7 октября, сообщалось о рекордном числе выявленных заболевших в Украине за сутки.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

Читайте также: Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.