Коронавирус. В Украине растет число областей, где больницы заполнены более чем на 50%
Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
В 13 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания.
На 8 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 66,2%.
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (267,6) Тернопольской (255,3), Харьковской (246) и Черновицкой (244) областях. В целом по Украине – 148,7.
Показатели по регионам:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- 5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.
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