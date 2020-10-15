100% заполняемость. В Александровской больнице Киева почти нет свободных мест – Степанов

По данным Минздрава, в Украине в больницах находятся 20 475 инфицированных COVID-19

В Александровской клинической больнице столицы заполненность койко-мест составляет почти 100%. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Я сегодня нахожусь в Александровской больнице Киева, это одна из основных больниц, которая определена для лечения COVID-19 в Киеве. Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19", – отметил Степанов.

По его словам, на утро 15 октября в больнице находится 423 пациентов, которые лечатся от коронавируса.

"В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100% заполняемость на сегодняшнее утро. И я это говорю не для того, чтобы кого-то запугать", – подчеркнул Степанов, напомнив о росте количества инфицированных COVID-19.

На 15 октября в Украине в больницах находятся 20 475 человек, за прошедшие сутки госпитализировали 679 человек.

По данным Минздрава, под лечение больных коронавирусом медицинская система может выделить 52 000 коек.

Вчера, 14 октября, в Украине выявили 5062 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5590), среди них 275 детей и 199 медиков.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

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Арина Толина

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