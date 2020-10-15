За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 281 239 заболевших. 119 650 заразившихся выздоровели, 5302 – умерли

Вчера, 14 октября, в Украине выявили 5062 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5590). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 73 пациента (два предыдущих дня – по 107). За вчера зафиксирован 951 выздоровевший (днем ранее — 903).

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Евгений Пилипенко

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