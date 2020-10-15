COVID-19 | Коронавирус в Украине. Эпидемия держит планку – не менее 5000 новых больных в сутки
15.10.2020, 08:45
Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 281 239 заболевших. 119 650 заразившихся выздоровели, 5302 – умерли
Вчера, 14 октября, в Украине выявили 5062 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5590). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот же период скончались 73 пациента (два предыдущих дня – по 107). За вчера зафиксирован 951 выздоровевший (днем ранее — 903).
Новость дополняется...
- 8 октября в стране выявили 5804 заболевших – это рекорд.
- ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость в Украине может возрасти до 7000–9000 в сутки.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
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