Кабмин одобрил выделение ведомству Авакова дополнительных средств из коронавирусного фонда

По данным СМИ, речь идет о сумме около 2 млрд грн

Кабмин одобрил выделение дополнительных средств из коронавирусного фонда на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел. Соответствующее решение с доработкой в трехдневный срок было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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На заседании не озвучивали сумму, которую планируют выделить МВД, но, по данным БизнесЦензор, речь идет о 2 млрд грн. StateWatch сообщали, что 2 октября глава МВД Арсен Аваков обращался к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 1,979 млрд грн на доплаты полицейским. Эти средства, по информации организации, могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15340 грн, а доплаты соответственно составят 7670 грн.

На сегодняшнем Кабмине Аваков пояснил необходимость дополнительного финансирования ростом заболеваемости среди сотрудников Нацполиции. По его информации, за последнюю неделю коронавирусом заболели 1 800 патрульных. За сегодняшний день – 286, и это, по словам министра, абсолютный рекорд.

В конце мая МВД просило около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.

По данным StateWatch, на конец августа МВД потратило 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

Вадим Ребрина

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