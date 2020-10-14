COVID-19. Суточная заболеваемость в Украине ползет вверх: более 5500 новых пациентов

В Украине выявили 276 177 больных COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Умерли 5229 инфицированных

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5590 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 5133). Об этом говорится в сводке Совета национальной безопасности и обороны.

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За прошедшие сутки умерли 107 инфицированных (днем ранее 107), одолели недуг 2137 пациентов (2152).

Сегодняшние данные свидетельствуют о третьей самой высокой суточной заболеваемости за все время эпидемии (о рекорде сообщалось 9 октября – 5804 инфицированных за сутки).

За все время эпидемии в Украине коронавирус выявили у 276 177 человек, 5229 из них умерли, 118 699 – выздоровели.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

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Марк Сировой

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